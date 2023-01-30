Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde C.S.M Targoviste'ye konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında deplasmanda Romanya temsilcisi C.S.M Targoviste ile karşı karşıya gelecek.

Eczacıbaşı Dynavit CEV Şampiyonlar Ligi'nde C.S.M Targoviste'ye konuk olacak
Editör
EditörEditör
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Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. haftasında deplasmanda Romanya temsilcisi C.S.M Targoviste ile karşı karşıya gelecek.

CEV Şampiyonlar Ligi ve Sultanlar Ligi’nde yoluna yenilgisiz devam eden Eczacıbaşı Dynavit, E Grubu 5. hafta maçında Romanya temsilcisi C.S.M Targoviste’ye konuk olacak. CEV Şampiyonlar Ligi’nde oynanan 4 karşılaşmayı da kazanan turuncu-beyazlılar, 2 Şubat Perşembe günü deplasmanda C.S.M Targoviste ile saat 19.00’da karşılaşacak.