Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde

2023 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Eczazcıbaşı Dynavit, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow'u 20-25, 25-19 24-26 ve 25-21 ve 15-8'lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, CEV Şampiyonlar Ligi'nde yarı finalde
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sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

2023 CEV Şampiyonlar Ligi çeyrek final rövanş mücadelesinde Eczazcıbaşı Dynavit, Polonya temsilcisi Developres Rzeszow’u 20-25, 25-19 24-26 ve 25-21 ve 15-8’lik setlerle 3-2 yenerek yarı finale yükseldi.

Salon: TVF Burhan Felek

Hakemler: Stanislava Simic, Ilaria Vagni

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kisal, Simge (L), Yaprak, Elif, Saliha, Beyza

Developres Rzeszow: Obiadza, Wenerska, Kalandadze, Jurczyk, Orvosova, Blagojevidz, Szczygdz (L), Rapacz, Szlagowska, Bidzczycka

Setler: 20-25, 25-19, 24-26, 15-8

Süre: 113 dakika (26,24,28,27,11)