Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda galip

Sultanlar Ligi 10. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda Çukurova Belediye Adana Demirspor’u 3-0’lık skorla mağlup etti.

Misli.com Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında Eczacıbaşı Dynavit, Çukurova Belediye Adana Demirspor’a konuk oldu. Eczacıbaşı Dynavit, 25-17, 25-20 ve 25-14’lük skorlarla Çukurova Belediye Adana Demirspor’a set vermeden, mücadeleyi 3-0 kazandı ve ligde üst üste 10. galibiyetini aldı.

Karşılaşmanın en skorer ismi 17 sayıyla Eczacıbaşı kaptanı Tijana Boskovic olurken, aldığı 13 sayıyla Yasemin Güveli ve 12 sayıyla Sinead Jack-Kısal galibiyette büyük rol oynadılar.

Müsabaka sonrası, deplasmanda alınan galibiyetlerin takım için her zaman çok önemli olduğunu dile getiren milli pasör Elif Şahin, “Tüm hafta boyunca bugün oynayacağımız maça ve Dünya Kulüpler Şampiyonası’ndaki maçlarımıza hazırlandık. Bugün aldığımız galibiyet, Antalya’daki maçlarımız için iyi bir hazırlık oldu. Maçtan maça daha fazla savaşabilen bir takım olduğumuzu göstermek ve bunun sonuçlarını almak bizi çok mutlu ediyor. Takım arkadaşlarımı bu güzel galibiyet için tebrik ediyorum. Şimdi Antalya’ya geçip hazırlıklarımıza orada devam edeceğiz” şeklinde konuştu.

Salon: Adana Aski

Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli

Çukurova Bld. Adana Demirspor: Duygu, Leyva Tagle, Ceren, Rykhliuk, Bosetti, Hazal Selin, Pınar (L), Burcu, Dilara, Güldeniz

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Defne, Yaprak, Fabris

Setler: 17-25, 20-25, 14-25

Süre: 74 dakika (25, 26, 23)