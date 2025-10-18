Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda galip

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda İlbank'ı 15-25, 20-25 ve 17-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda galip
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
Salon: TVF Ziraat Bankkart

Hakemler: Eser Türkoğlu, Hatice Özmen Yıldız

İlbank: Hilal, Bricio, Begüm, Klimets, Gorecka, Elif Su, Sinem (L), Kocic, Beren, Merve, Ece, Damla Nur

Eczacıbaşı Dynavit: Boden, Rettke, Stysiak, Ebrar, Jack-Kısal, Elif, Simge (L), Meliha, Nicoletti, Dilay, Yaprak

Setler: 15-25, 20-25, 17-25

Süre: 25, 25, 24 (74 dakika)