Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda set vermedi

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 4. haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediysespor'U 22-25, 22-25 ve 16-25'lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, deplasmanda set vermedi
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediysespor’U 22-25, 22-25 ve 16-25’lik setlerle 3-0 mağlup etti.

Salon: Hasan Doğan Spor Kompleksi

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hakemler: Onur Coşkun, Sadettin Kıral

Bahçelievler Belediyespor: Merve, Guerra, Ergül, Nikolova, Escamilla, Ceylan, Sema (L), Dilara, Eylül

Eczacıbaşı Dynavit: Boden, Maglio, Nicoletti, Yaprak, Jack-Kısal, Dilay, Aybüke (L), Stysiak, Elif, Ebrar, Simge (L), Rettke

Setler: 22-25, 22-25, 16-25

Süre: 92 dakika (36, 31, 25)