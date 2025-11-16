Eczacıbaşı Dynavit, evinde Fenerbahçe'ye mağlup oldu

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana'ya 13-25, 25-21, 15-25 ve 26-28 skorlarla 3-1 mağlup oldu.

Eczacıbaşı Dynavit, evinde Fenerbahçe'ye mağlup oldu
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana’ya 13-25, 25-21, 15-25 ve 26-28 skorlarla 3-1 mağlup oldu.

Salon: Eczacıbaşı

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Göymen

Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Meliha, Aybüke, Maglio

Fenerbahçe Medicana: Aslı, Vargas, Hande, Korneluk, Orro, Fedorovtseva, Gizem (L), Ghani, Arelya, Eda

Setler: 13-25, 25-21, 15-25, 26-28

Süre: 118 dakika (25, 32, 25, 36)