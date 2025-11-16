Eczacıbaşı Dynavit, evinde Fenerbahçe'ye mağlup oldu
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 5. haftasında Fenerbahçe Medicana'ya 13-25, 25-21, 15-25 ve 26-28 skorlarla 3-1 mağlup oldu.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Erdal Akıncı, Selçuk Göymen
Eczacıbaşı Dynavit: Rettke, Stysiak, Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Ebrar, Simge (L), Dilay, Meliha, Aybüke, Maglio
Fenerbahçe Medicana: Aslı, Vargas, Hande, Korneluk, Orro, Fedorovtseva, Gizem (L), Ghani, Arelya, Eda
Setler: 13-25, 25-21, 15-25, 26-28
Süre: 118 dakika (25, 32, 25, 36)