Eczacıbaşı Dynavit, evinde üç puanın sahibi oldu

Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında evinde Sarıyer Belediyespor'u ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, maçı 23-25, 25-21 ve 22-23 25-23'lük set skorlarıyla 3-1 kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit, evinde üç puanın sahibi oldu
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline
Proline

Vodafone Sultanlar Ligi 11. hafta karşılaşmasında evinde Sarıyer Belediyespor’u ağırlayan Eczacıbaşı Dynavit, maçı 23-25, 25-21 ve 22-23 25-23’lük set skorlarıyla 3-1 kazandı.

Salon: Eczacıbaşı

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Topal

Eczacıbaşı Dynavit: Yaprak, Jack-Kısal, Elif, Czyrnianska, Beyza, Voronkova, Simge (L), Aybüke (L), Hande

Sarıyer Belediyespor: Aslı, Ceylan, Mısra, Merve, Begüm, Drewniok, Işıl (L), Simay (L), Merve, Çağla

Setler: 3-1 (23-25, 25-20, 25-23, 25-23)

Süre: 119 dakika (30,27,31,31)