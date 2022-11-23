Eczacıbaşı Dynavit, galibiyet serisine devam ediyor

Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta'yı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 31-29, 25-15 ve 25-22 skorlarla 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar, ligde üst üste 7. galibiyetine imza attı.

Eczacıbaşı Dynavit, galibiyet serisine devam ediyor
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Misli.com Sultanlar Ligi 7. hafta karşılaşmasında Galatasaray HDI Sigorta’yı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 31-29, 25-15 ve 25-22 skorlarla 3-0 mağlup etti. Turuncu-beyazlılar, ligde üst üste 7. galibiyetine imza attı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erdal Akıncı, Mehmet Topal.

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Voronkova, Beyza, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Yaprak, Saliha, Fabris

Galatasaray HDI Sigorta: Popovic, Bell, Vasilantonaki, Ayçin, Gamze, İlkin, Gizem (L), Karmen, Sude, Eda Nazlı, Fulden, Beren

Setler: 31-29, 25-15, 25-22

Süre: 83 dakika (33, 21, 29)