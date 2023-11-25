Eczacıbaşı Dynavit, galibiyet serisine devam ediyor

Sultanlar Ligi 10. hafta karşılaşmasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor’la karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, maçı 25-9, 25-21 ve 25-18’lik set skorlarıyla 3-0 kazandı.

Eczacıbaşı Dynavit üstünlüğüyle başlayan karşılaşmanın ilk setinde, turuncu-beyazlılar etkili servis ve hücum organizasyonuyla seti 25-9 kazandı. Milli pasör Elif Şahin akıl dolu pas dağılımı ve servisleriyle ön plana çıktı.

Karşılıklı sayılarla başlayan ikinci sette, konuk ekip iyi servis karşılaması ve hücum organizasyonuyla durumu eşitledi. Setin sonunda turuncu beyazlılar etkili bloklarıyla rakibini durdurdu ve seti 25-21 kazandı.

Son sette geriden gelerek öne geçen turuncu beyazlılar, seti 25-18 maçı da 3-0 kazanarak Vodafone Sultanlar Ligi’ndeki puan durumunu 28’e çıkardı. Aldığı 15 sayıyla kaptan Tijana Boskovic karşılaşmanın en skorer ismi oldu. Aldığı 13 sayıyla milli smaçör Hande Baladın karşılaşmanın kazanılmasında önemli rol oynadı. Eczacıbaşı Dynavit’li oyuncular, 6 servis ve 9 blok sayısı elde etti.

Karşılaşma sonrası görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, “Bugün atmosfer çok güzeldi. Bursa’da oynamak her zaman keyifli. Özellikle ilk setteki voleybolumuzu çok beğendim, oyunu domine ettik. Sonra biraz tempomu düştü ama kazanmayı bildik. Bundan sonra Scandicci maçımız var, tüm hazırlıklarımız ona göre olacak. Umarım deplasmandaki maçtan da güzel bir galibiyet alırız” dedi.

Öte yandan milli pasör Elif Şahin, “Bugün deplasmanda oynadığımız karşılaşmamızın ardından ligdeki galibiyet serimizi dokuza çıkardık. Güzel bir atmosferle sahaya çıktık ve iyi bir takım oyunuyla rakibimiz karşısında maç boyunca iyi performans sergiledik. Önümüzde Şampiyonlar Ligi’nde oynayacağımız çok önemli Scandicci maçımız var. Bir an önce evimize dönüp hazırlıklarımıza devam etmek istiyoruz” ifadelerini kullandı.

Salon: TVF Cengiz Göllü Voleybol Salonu

Hakemler: Ahmet Oğuzhan Önal, Öznur Tosun

Nilüfer Belediyespor: Deniz, Eda Nazlı, Milenko, Beliz, Gicquel, Yordanova, Eylül (L), Lila, Kunzler, Merve Nur

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Stevanovic, Elif, Alexa, Beyza, Boskovic, Simge (L), Defne

Setler: 0-3 (9-25, 21-25, -25)

Süre: 85 dakika (27,28,30)