Eczacıbaşı Dynavit, ikinci yarıya galibiyetle başladı

Vodafone Sultanlar Ligi 14. haftasında evinde Türk Hava Yolları'nı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, 27-25, 25-17 ve 25-23'lük set skorlarıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Turuncu-beyazlılar bu karşılaşmayla beraber galibiyet sayısını da 13'e çıkardı.

Eczacıbaşı Dynavit, ikinci yarıya galibiyetle başladı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Vodafone Sultanlar Ligi 14. haftasında evinde Türk Hava Yolları’nı konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, 27-25, 25-17 ve 25-23’lük set skorlarıyla sahadan 3-0 galip ayrıldı. Turuncu-beyazlılar bu karşılaşmayla beraber galibiyet sayısını da 13’e çıkardı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Jack-Kısal, Elif, Gray, Stevanovic, Boskovic, Simge (L), Yaprak, Naz, Voronkova, Beyza

THY: Sıla, Bergamann, Duarte, Van Ryk, Şeyma, Kübra, Melis (L), Silva, Derya, Neriman

Setler: 27-25, 25-17, 25-23

Süre: 87 dakika (30, 26, 31)