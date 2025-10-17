Eczacıbaşı Dynavit, İlbank deplasmanına hazır
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi'nin 2. haftasında deplasmanda İlbank ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.
İlbank - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması 18 Ekim Cumartesi günü, saat 15.00’de TVF Ziraat Bankkart Voleybol Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ve Tabii ekranlarından canlı yayınlanacak.