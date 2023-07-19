Eczacıbaşı Dynavit'in 2024 CEV Şampiyonlar Ligi grup eşleşmeleri belli oldu

2024 CEV Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, B Grubu’nda ilk turda İtalya’dan Savino Del Bene Scandicci, Bulgaristan’dan Maritza Plovidv ve Macaristan’dan Vasas buda Budapest ile eşleşti.

Avrupa Voleybol Konfederasyonu’nun (CEV), 19 Temmuz 2023 tarihinde düzenlediği kurada 2023-2024 sezonunda oynanacak CEV Şampiyonlar Ligi eşleşmeleri belli oldu. Yeni sezonda, B Grubu’nda mücadele edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, ilk turdaki rakipleri sırasıyla İtalya’dan Savino Del Bene Scandicci, Bulgaristan’dan Maritza Plovidv ve Macaristan’dan Vasas buda Budapest olacak.