Eczacıbaşı Dynavit'in rakibi Bahçelievler Belediyespor

Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 4. haftasında deplasmanda Bahçelievler Belediyespor ile karşılaşacak. Karşılaşmanın hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden konuk ekip, günü tek idmanla tamamladı.

Sol ayak bileği bağlarında zorlanmaya bağlı sakatlık yaşayan Meliha Diken’in tedavisi sürerken kademeli olarak antrenmanlarına devam ediyor.

Bahçelievler Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 16.00’da Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde oynanacak.