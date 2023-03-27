Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'ya konuk olacak

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kuzeyboru ile mücadele edecek.

Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'ya konuk olacak
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Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 22. hafta karşılaşmasında deplasmanda Kuzeyboru ile mücadele edecek.

Sultanlar Ligi’nin 22. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru’nun konuğu olacak. Geride bıraktığı 21 maçın hepsinden galibiyetle ayrılan turuncu- beyazlılar, 30 Mart Perşembe günü saat 19.00’da Aksaray Spor Salonu’nda Kuzeyboru ile karşılaşacak.

Eczacıbaşı, ligde kazanmaya devam ediyor. Son olarak evinde Aydın Büyükşehir Belediye ile karşılaşan ve rakibini 3-1’le geçen turuncu-beyazlılar, galibiyet serisini 21’e yükseltti.