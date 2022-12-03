Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu konuk ediyor

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 9. hafta karşılaşmasında Kuzeyboru’yu konuk ediyor.

Sultanlar Ligi’nin 9. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru’yu ağırlayacak. Ligin başlangıcından itibaren oynadığı her maçtan, neredeyse hiç set vermeyerek galip ayrılan Eczacıbaşı, Aksaray ekibine karşı kendi seyircisinin önünde, galibiyet için sahaya çıkacak.

Turuncu-beyazlılar, bu maçın hazırlıklarını bugün yapacağı tek antrenmanla sürdürecek.