Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu konuk ediyor

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında kendi evinde Kuzeyboru'yla karşılaşıyor. Turuncu-beyazlılar, karşılaşma öncesi günü tek antrenmanla tamamlayacak.

Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu konuk ediyor
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında kendi evinde Kuzeyboru’yla karşılaşıyor. Turuncu-beyazlılar, karşılaşma öncesi günü tek antrenmanla tamamlayacak.

Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, “Kuzeyboru çok dengeli ve iyi voleybol oynayan bir rakip. Şu ana kadar iyi galibiyetler aldılar. Çok dikkatli hazırlanıyoruz ve zorlu bir maç olacağının farkındayız. Güzel bir oyun ve sağlam bir mücadele ile galip gelen taraf olmak istiyoruz” diyerek karşılaşma öncesi görüşlerini aktardı.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru karşılaşması, 31 Ekim Salı günü, 18.30’da Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma, TVF Voleybol TV ekranlarından naklen yayınlanacak.