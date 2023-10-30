Eczacıbaşı Dynavit, Kuzeyboru'yu konuk ediyor

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 5. hafta karşılaşmasında kendi evinde Kuzeyboru’yla karşılaşıyor. Turuncu-beyazlılar, karşılaşma öncesi günü tek antrenmanla tamamlayacak.

Karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, “Kuzeyboru çok dengeli ve iyi voleybol oynayan bir rakip. Şu ana kadar iyi galibiyetler aldılar. Çok dikkatli hazırlanıyoruz ve zorlu bir maç olacağının farkındayız. Güzel bir oyun ve sağlam bir mücadele ile galip gelen taraf olmak istiyoruz” diyerek karşılaşma öncesi görüşlerini aktardı.

Eczacıbaşı Dynavit - Kuzeyboru karşılaşması, 31 Ekim Salı günü, 18.30’da Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak. Karşılaşma, TVF Voleybol TV ekranlarından naklen yayınlanacak.