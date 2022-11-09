Eczacıbaşı Dynavit, ligde 3'te 3 yaptı
Misli.com Sultanlar Ligi 3. Hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek ligde 3. galibiyetine imza attı.
Misli.com Sultanlar Ligi 3. Hafta karşılaşmasında Nilüfer Belediyespor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 3-0 yenerek ligde 3. galibiyetine imza attı.
Salon: Eczacıbaşı
Hakemler: Aylin Turnaoğlu, Recep Karakoç
Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Saliha, Heyrman, Fabris, Yaprak, Jack-Kısal, Simge (L), Dilay, Defne, Beyza, Voronkova, Yasemin
Nilüfer Bld.: Hümay, İlayda, Atkinson, Radosova, Deniz, Sıla, Eylül (L), Arzum, Milanova, Cansu
Setler: 25-22, 25-21, 26-24
Süre: 85 dakika (27,26,32)