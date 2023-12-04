Eczacıbaşı Dynavit, Maritza Polovdiv'le karşılaşacak

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Bulgar temsilcisi yarın Maritza Plovdiv'i konuk edecek.

Eczacıbaşı Dynavit, Maritza Polovdiv'le karşılaşacak
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EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline

2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda mücadele eden Eczacıbaşı Dynavit, Bulgar temsilcisi yarın Maritza Plovdiv’i konuk edecek.

Eczacıbaşı Dynavit, 2024 CEV Şampiyonlar Ligi B Grubu’nda yarın evinde Maritza Plovdiv’le karşılaşacak. Günü tek antrenmanla tamamlayan turuncu-beyazlılarda Sinead Jack Kısal, karşılaşma öncesi görüşlerini aktardı. Kısal, “Yarın, Şampiyonlar Ligi yolculuğumuzda çok önemli bir maç var. Rakibimiz kim olursa olsun sahada en iyi voleybolumuzu oynamalı ve en önemlisi takım olarak oyunumuzdan keyif almalıyız” dedi.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

Eczacıbaşı Dynavit - Maritza Plovdiv karşılaşması yarın 19.00’da TVF Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanacak.