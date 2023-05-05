Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği THY'yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi'nde finalde
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Misli.com Sultanlar Ligi Play-off serisi ikinci maçında Eczacıbaşı Dynavit, konuk ettiği THY’yi 3-1 yenerek finale yükseldi.

Salon: Burhan Felek

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Eczacıbaşı Dynavit: Hande, Yasemin, Boskovic, Voronkova, Jack-Kısal, Ognjenovic, Simge (L), Yaprak, Saliha, Elif

THY: Şeyma, Dicle Nur, Kingdon, Orthman, Maglio, Naz, Melis (L), Ada, Polen, Çağla

Setler: 25-22, 25-21, 21-25, 25-20

Süre: 112 dakika (30,29,26,27)