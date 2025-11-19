Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor hazırlıklarını tamamladı
Eczacıbaşı Dynavit, Vodafone Sultanlar Ligi’nin 6. haftasında deplasmanda Nilüfer Belediyespor ile karşılaşacak. Mücadelenin hazırlıklarına tüm hızıyla devam Eczacıbaşı Dynavit, günü tek idmanla tamamladı.
Nilüfer Belediyespor - Eczacıbaşı Dynavit karşılaşması yarın saat 17.00’de Hasan Doğan Spor Kompleksi’nde oynanacak. Karşılaşma, TVF Voleybol TV YouTube’dan naklen yayınlanacak.