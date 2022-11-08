Eczacıbaşı Dynavit, Nilüfer Belediyespor'u konuk edecek

Sultanlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor’u konuk edecek olan Eczacıbaşı Dynavit, yaptığı çift idmanla hazırlıklarını sürdürüyor.

Eczacıbaşı Dynavit, Sultanlar Ligi 3. hafta mücadelesinde Nilüfer Belediyespor’u konuk edecek. Bu maçın hazırlıklarına tüm hızıyla devam eden turuncu-beyazlılarda karşılaşma öncesi görüşlerini aktaran genç smaçörü Yaprak Erkek, “Sezona, galibiyetle başladığımız iki zorlu maçımızın ardından, yine evimizde oynayacağımız Nilüfer Belediyespor karşılaşmamız için hazırlıklarımıza devam ediyoruz. Hedefimiz her zaman olduğu gibi kazanmak, kendi seyircimizin önünde takım olarak elimizden gelenin en iyisini yapıp galibiyetle ayrılacağımıza inanıyorum” diyerek maç öncesi görüşlerini aktardı.

Eczacıbaşı Dynavit - Nilüfer Belediyespor karşılaşması, 9 Kasım Çarşamba günü, saat 18.30’da, Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanacak.