Eczacıbaşı Dynavit, rahat kazandı

Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde evinde Çukurova Belediye Adana Demirspor'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-20, ve 25-21'lik skorlarla 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-beyazlılar, galibiyet serisini 23 maça çıkardı.

Eczacıbaşı Dynavit, rahat kazandı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Misli.com Sultanlar Ligi 23. hafta mücadelesinde evinde Çukurova Belediye Adana Demirspor’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-17, 25-20, ve 25-21’lik skorlarla 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla turuncu-beyazlılar, galibiyet serisini 23 maça çıkardı.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Erol Akbulut, Saadettin Kıral

Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Hande, Jack-Kısal, Simge (L), Elif, Fabris, Yaprak, Beyza, Saliha, Heyrman, Aybüke (L)

Çukurova BLD. Adana Demirspor: Lazovic, Ceren Nur, Rykhliuk, Leyva, Hazal Selin, Duygu, Pınar (L), Ceren, Merve, Dilara, Bosetti

Setler: 3-0 (25-17, 25-20, 25-21)

Süre: 77 dakika (25,26,26)