Eczacıbaşı Dynavit, Romanya'dan galibiyetle dönüyor
2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Romen temsilci CSM Targoviste ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-22, 25-14 ve 25-23'lük skorlarla 3-0 mağlup etti.
2023 CEV Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde deplasmanda Romen temsilci CSM Targoviste ile karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 25-22, 25-14 ve 25-23’lük skorlarla 3-0 mağlup etti.
Salon: Sports Hall Targoviste
Hakemler: Mathias Ewald (GER), David Fuentes Fernandez (ESP)
C.S.M. Targoviste: Todorova, Van de Vyver, Matei Ionescu, Bjelica, Buterez, Bozicevic (L), Mirosavljevic, Orlandea, Zodorojnai
Eczacıbaşı Dynavit: Ognjenovic, Voronkova, Yasemin, Boskovic, Saliha, Heyrman, Simge (L), Yaprak, Defne.
Setler: 22-25,14-25, 23-25
Süre: 77 dakika (24,24,29)