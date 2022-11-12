Eczacıbaşı Dynavit, Sarıyer Belediyespor hazırlıklarına devem ediyor
Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor'a konuk olacak.
Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında yarın Sarıyer Belediyespor’a konuk olacak.
Misli.com Sultanlar Ligi 4. haftasında Eczacıbaşı Dynavit - Sarıyer Belediyespor yarın saat 17.00’de Bahçeköy Orman Fakültesi’nde karşılaşacak. Turuncu-beyazlılar, bugün yapacağı tek antrenmanla bu maçın hazırlıklarına devam edecek.