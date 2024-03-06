Eczacıbaşı Dynavit, seriye devam ediyor

Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 27-25, 25-18 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, seriye devam ediyor
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
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Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi
Bora Balcıoğlu Haber İçi

Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında, deplasmanda Sarıyer Belediyespor’a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 27-25, 25-18 ve 25-23‘lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.

Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi

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Hakemler: Recep Karakoç, Uğur Ateş

Sarıyer BLD.: Mısra, Shemanova, Begüm, Hristova, Fulden, Ceylan, Işıl (L), Simay (L), Aslı, Çağla

Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Yasemin, Elif, Hande, Beyza, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak

Setler: 25-27,18-25, 23-25

Süre: 81 dakika (31, 23, 27)