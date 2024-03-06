Eczacıbaşı Dynavit, seriye devam ediyor
Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında, deplasmanda Sarıyer Belediyespor'a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 27-25, 25-18 ve 25-23'lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Sultanlar Ligi 24. hafta karşılaşmasında, deplasmanda Sarıyer Belediyespor’a konuk olan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 27-25, 25-18 ve 25-23‘lük set skorlarıyla 3-0 mağlup etti.
Salon: Bahçeköy Orman Fakültesi
Hakemler: Recep Karakoç, Uğur Ateş
Sarıyer BLD.: Mısra, Shemanova, Begüm, Hristova, Fulden, Ceylan, Işıl (L), Simay (L), Aslı, Çağla
Eczacıbaşı Dynavit: Voronkova, Yasemin, Elif, Hande, Beyza, Boskovic, Aybüke (L), Yaprak
Setler: 25-27,18-25, 23-25
Süre: 81 dakika (31, 23, 27)