Eczacıbaşı Dynavit sezona galibiyetle başladı
Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları'yla karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 25-18, 25-21 ve 25-22'lik skorlarla 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları’yla karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 25-18, 25-21 ve 25-22’lik skorlarla 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.
Eczacıbaşı Dynavit, ligin ikinci haftasında 17 Ekim Salı günü, saat 18.30’da evinde Fenerbahçe Opet’le karşılaşacak.
Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül
Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra, Sıla, Melis (L), Şeyma, Duarte, Neriman
Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Voronkova, Beyza, Elif, Gray, Jack-Kısal, Simge (L), Hande, Yaprak
Setler: 0-3 (18-25, 21-25, 22-25)
Süre: 82 dakika (26,27,29)