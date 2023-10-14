Eczacıbaşı Dynavit sezona galibiyetle başladı

Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları'yla karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 25-18, 25-21 ve 25-22'lik skorlarla 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Eczacıbaşı Dynavit sezona galibiyetle başladı
Editör
EditörEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Proline
Proline
Proline
Proline

Vodafone Sultanlar Ligi ilk hafta mücadelesinde Türk Hava Yolları’yla karşılaşan Eczacıbaşı Dynavit, rakibini deplasmanda 25-18, 25-21 ve 25-22’lik skorlarla 3-0 kazanarak sezona galibiyetle başladı.

Eczacıbaşı Dynavit, ligin ikinci haftasında 17 Ekim Salı günü, saat 18.30’da evinde Fenerbahçe Opet’le karşılaşacak.

Salon: TVF Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Türk Hava Yolları: Bergmann, Dicle Nur, Van Ryk, Vasilantonaki, Kübra, Sıla, Melis (L), Şeyma, Duarte, Neriman

Eczacıbaşı Dynavit: Boskovic, Voronkova, Beyza, Elif, Gray, Jack-Kısal, Simge (L), Hande, Yaprak

Setler: 0-3 (18-25, 21-25, 22-25)

Süre: 82 dakika (26,27,29)