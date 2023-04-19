Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti

Misli.com Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde evinde Sigorta Shop'u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 22-25, 25-17, 22-25, 25-14 ve 15-7'lik skorlarla 3-2 mağlup etti.

Eczacıbaşı Dynavit, Sigorta Shop'u 3-2 mağlup etti
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
4d
4d
4d
4d

Misli.com Sultanlar Ligi 25. hafta mücadelesinde evinde Sigorta Shop’u konuk eden Eczacıbaşı Dynavit, rakibini 22-25, 25-17, 22-25, 25-14 ve 15-7’lik skorlarla 3-2 mağlup etti.

Salon: Eczacıbaşı

Hakemler: Caner Çildir, Aylin Turnaoğlu

Eczacıbaşı Dynavit: Elif, Saliha, Beyza, Boskovic, Yaprak, Heyrman, Aybüke (L), Dilay, Yasemin, Voronkova, Hande, Fabris, Jack-Kısal, Simge (L)

Sigorta Shop: Ezgi, Grote, Lila, Mlejnkova, Ceylan, Payne, Elif Olca (L), Ayça, Hande Naz, Pelin

Setler: 3-2 (22-25, 25-17, 25-21, 25-14, 15-7)

Süre: 77 dakika (29,25,28,16)