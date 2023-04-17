Eczacıbaşı Dynavit, SigortaShop'u ağırlayacak
Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 25. haftasında evinde SigortaShop ile mücadele edecek.
Eczacıbaşı Dynavit, Misli.com Sultanlar Ligi 25. haftasında evinde SigortaShop ile mücadele edecek.
Sultanlar Ligi’nin 25. haftasında Eczacıbaşı Dynavit, SigortaShop’u konuk edecek. Ligde geride kalan maçların tamamını kazanan turuncu-beyazlılar, 19 Nisan Çarşamba günü saat 18.30’da Ayazağa Spor Salonu’nda SigortaShop Spor Kulübü ile karşılaşacak. Son olarak deplasmanda Bolu Belediyesi ile karşılaşan ve rakibini 3-0’la geçen turuncu-beyazlılar, galibiyet serisini 24’e yükseltti.