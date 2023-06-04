Eczacıbaşı Dynavit'te Maja Ognjenovic takımdan ayrıldı

Eczacıbaşı Dynavit, takımdan ayrılan Sırp voleybolcu Maja Ognjenovic için teşekkür mesajı yayımladı.

Eczacıbaşı Dynavit'te Maja Ognjenovic takımdan ayrıldı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Eczacıbaşı Dynavit, takımdan ayrılan Sırp voleybolcu Maja Ognjenovic için teşekkür mesajı yayımladı.

Eczacıbaşı Dynavit, toplamda üç farklı sezon olmak üzere beş sene boyunca formasını giydiği başarılı pasör Maja Ognjenovic’e teşekkür etti. Kulüpten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Maja kulüp tarihimiz boyunca turuncu beyazlı formamızı giyen en önemli oyuncularımızdan biri. Tecrübesi, özverisi, kariyeri ve en önemlisi de karakteri ile bizlere çok güzel ve önemli tecrübeler kattı. Kendisine bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.