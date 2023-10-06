Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezona merhaba dedi

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon öncesinde medya günü düzenledi.

Eczacıbaşı Dynavit, yeni sezon öncesi düzenlediği lansmanda basın mensupları ile buluştu. Eczacıbaşı Spor Salonu’nda gerçekleştirilen medya gününe Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı, Başantrenör Ferhat Akbaş‘ın yanı sıra teknik kadro ve sporcular katıldı. Sözlerine Avrupa ve Milletler Ligi şampiyonu olan A Milli Kadın Voleybol Takımı’nı tebrik ederek başlayan Faruk Eczacıbaşı, "Bizim için oldukça önemli bir gün. Bu sene, Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümü. Türk kadın voleybolu, Türkiye’ye çok büyük bir hediye verdi. Bence saman ateşi gibi kaybolmayacak şekilde kadın voleybolu kendisini Türkiye’ye göstermeye devam edecek. Bugün Türkiye’de kadın voleybolunun ne demek olduğunu herkes biliyor. Onun dışında bütün dünya, Türk voleybolunu gayet iyi öğrendi. Bizim görevimiz, bu yapıyı devam ettirmek. Devam ettirmek, başlamak kadar güç bir iş" diye konuştu.

Bu sezonki hedeflerinden bahseden Eczacıbaşı, "Geçen yıl Şampiyonlar Ligi’nde final oynadık. Her kulvarda hedefimiz şampiyonluk olacak. Altyapı takımlarımızda katıldığımız her turnuvada da şampiyonluk hedefliyoruz. Geleceğin kadın sporcularına desteğimizi devam ettiriyoruz. ’Geleceğe Smaç’ projesi ile birçok sporcuyu voleybol ile buluşturduk. 2023-2024 sezonuna 2 bin 150 lisanslı sporcu ile başlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferhat Akbaş: "Başarı yakalamak için tüm parçaları bir araya getirdik"

Başantrenör Ferhat Akbaş, A Milli Kadın Voleybol Takımı’nın başarısını tebrik ederek, "Büyük özveri ile başarı elde eden oyuncularımızı tebrik ediyorum. Diğer ülke formaları altında ülkemize rakip olan ve kendi kariyerleri açısından iyi işler yapan yabancı oyuncularımızı da tebrik ediyorum. Bu başarıları yakalamak için tüm parçaları bir araya getirdiğimizi düşünüyorum. Takımımız, yeni sezonda yapılan takviyeler ile en güçlü ve en tecrübeli halini almış oldu. A takımımız da eksik olan bölgelere yaptığımız transferler ile birlikte son yılların en iyi takımlarından bir tanesini kurduk. Tecrübeli oyuncuları bir araya getirerek olumlu bir iş yaptık. Bugün bu vesile ile ilk kez bir araya geldik ve yapacağımız antrenmanlarla iyi bir takım olma yolunda emin adımlar ile devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Tijana Boskovic: "Yeni transferler ile daha da güçlü bir takım olduk"

Eczacıbaşı ve Sırbistan Milli Takımı’nın başarılı oyuncusu Tijana Boskovic, yeni sezonda yine en iyisini başarmak için çalışmaya devam edeceklerini dile getirerek, "Her zamanki gibi yine yeni sezon için heyecanlıyız. Yeni katılan arkadaşlar ile daha da güçlü bir takım olduk. Geçtiğimiz sezon iki tane final oynadık. Bu sene de en iyisini yaparak başarılı olmak istiyoruz" diye konuştu.

Simge Aköz: "İnşallah kupalar Atatürk’ün kızlarının olur"

Takım kaptanlarından Simge Aköz ise kaliteli bir takıma sahip olduklarını söyleyerek, "Sizlerle bir arada olmak çok keyifli. Çok güzel ve kaliteli bir takıma sahibiz. Umut ediyorum ki güzel bir enerji yakalayacağız. İnşallah bu sene kupalar Atatürk’ün kızlarının olur" şeklinde konuştu.

Organizasyon, Eczacıbaşı’nın yeni sezonda giyeceği formanın tanıtımı ve toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.