Eczacıbaşı Dynavit, yurt dışı hazırlık kamplarını geride bıraktı

2023-2024 sezonu hazırlıklarına Polonya’da gerçekleştirdiği kampla başlayan Eczacıbaşı Dynavit, Polonya rotasının ardından İtalya’nın Novara şehrinde hazırlıklarını sürdürdü.

Eczacıbaşı Dynavit, 4 Ekim Çarşamba günü, Pala Igor’da Igor Voley Novara ile oynadığı maçın gelirleri ANGSA Novara Vercelle Odv derneğinin "L’AmbaradAUT, Otizm İçin Bir Yuva" projesi için bağışlanacak. Turuncu-beyazlılar karşılaşmayı, 25-27, 18-25, 25-19 ve 16-25’lik setlerle 3-1 kaybetti. Kamp sürecinin ardından görüşlerini aktaran Eczacıbaşı Dynavit Başantrenörü Ferhat Akbaş, “Yurt dışı kampımız, planladığımız gibi, gayet iyi geçti. Sezon içi maçlarına yakın atmosferde oynanan turnuvalar ve seyircili maçlar bize çok şey kattı. Martyna Czyrnianska ve Yasemin Güveli’nin hafif sakatlıkları bazı maçlarda sahada olmalarını engellese bile genel olarak bütün oyuncularımızı kullandığımız, faydalı bir kamp yaşadık. Milli takımlarda görev alan oyuncularımızın da katılımı ile İstanbul’da, tam takım olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.