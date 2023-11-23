Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 15. Gelişim Takımları Turnuvası sona Erdi

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün ES Voleybol iş birliği ile başlattığı Geleceğe Smaç projesinde, 15. Gelişim Takımları Turnuvası tamamlandı. 7 kampüsten gelen 650 sporcu 6 gün boyunca 195 karşılaşmada mücadele etti.

İlk kez 2015 yılında başlanan ve yüzlerce genç kızı voleybolla buluşturan Eczacıbaşı Geleceğe Smaç projesi kapsamında düzenlenen 15. Gelişim Takımları Turnuvası geride kaldı. Cumhuriyet’in 100. yıl coşkusu bir kez daha Antalya’da yaşandı. Toplamda 7 Eczacıbaşı Geleceğe Smaç kampüsünden gelen 650 genç sporcu, turnuvanın yorgunluğunu Cumhuriyet Sohbetleri’nde attı. Akademisyen tarihçi ve yazar İlber Ortaylı turnuvanın ikinci gününde Antalya’da sporcularla buluştu. Ortaylı’nın yeni basılan ’Cumhuriyetin Doğuşu’ kitabı ise imzalı olarak sporculara dağıtıldı. Yaklaşık bir saat boyunca voleybolcular; Cumhuriyet’in ilklerinden spora, milli mücadele döneminden sağlığa pek çok konuyu İlber Ortaylı’dan dinledi.

17 Kasım’da ise Türk araştırmacı ve yazar Selim Erdoğan konuşmacı olarak Cumhuriyet Sohbetleri’nde yer aldı. Cumhuriyet’in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün bilinmeyen yönlerini anlatarak voleybolcuların ufkunu genişleten Selim Erdoğan, Atatürk’ün özellikle gençlere verdiği değeri, gençlerin fikirlerini dinleyen ve gençleri anlamaya çalışan yaklaşımlarını içeren anekdotlarını paylaştı.

Turnuvadaki takımların isimleri Cumhuriyetin ilk kadınlarından geldi

1966 yılından bu yana Türkiye’de ve dünyada sayısız başarı ile yoluna devam eden Eczacıbaşı Spor Kulübü, 15. Geleceğe Smaç Gelişim Takımları Turnuvası’nda Cumhuriyet’in ilklerine imza atan kadınlarını andı. İlk kadın opera sanatçısı, ilk kadın pilotumuz gibi isimler turnuvaya katılan takımların isimlerine ilham olarak benzersiz bir farkındalığa imza atıldı. Takımların tamamının isimleri, Cumhuriyet’in ilklerine imza atan kahraman kadınların isimleri oldu.

Cumhuriyet dansı ile Atatürk saygıyla anıldı

Organizasyonun son gününde ise genç voleybolcular Cumhuriyetin 100. yılına özel bir dans gösterisi gerçekleştirdi. Cumhuriyet dansı sayesinde genç sporcular, Cumhuriyetin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’e saygılarını sundu.