Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 8. Çalıştayı, Kovan Spor Kültürü Merkezi'nde gerçekleşti

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün ilk kez 2015 yılında başlattığı ve bugüne dek binlerce genç kızı voleybola kazandıran ’Eczacıbaşı Geleceğe Smaç’ projesi kapsamında her sezon başında düzenlenen çalıştayın sekizincisi teknik ve idari ekiplerin yanı sıra Eczacıbaşı Spor Kulübü Başkanı Faruk Eczacıbaşı’nın da katılımıyla Kovan Spor Kültürü Merkezi’nde gerçekleşti.

Sporda fırsat eşitliği ilkesi ve her yaştan kız çocuğunun spora adım atması amacıyla hayata geçirilen ’Eczacıbaşı Geleceğe Smaç’ projesi kapsamında 2023-2024 sezonunda faaliyetlerini sürdürecek olan İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Kocaeli, Tekirdağ, Muğla, Mersin, Adana, Eskişehir illerindeki toplam 25 kampüste görev alan 180 teknik ve idari ekip üyesi; İstanbul’da Kovan Spor Kültürü Merkezi’nde buluştu. Sezona hazırlanmak üzere bir araya gelen ekipler ilk yardım eğitiminden antrenman prensiplerine kadar pek çok konuda seminer ve eğitimler aldılar.

Eczacıbaşı Geleceğe Smaç 8. Çalıştay’ı 25-27 Ağustos tarihleri arasında Kovan Spor Kültürü Merkezi’nde gerçekleşti. Çalıştayda Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Başkanı Faruk Eczacıbaşı da konuşmacı olarak yer aldı ve konuşmasında antrenörlerin sadece eğitim veren öğretmenler değil, daha çok sporcuları yönlendiren ve geliştiren koçlar olmalarını istedi. Her çalıştayda ekiplerle birlikte olan Faruk Eczacıbaşı, tüm kampüslere başarılı bir sezon diledi.

’Çalışma alışkanlıklarımızı değiştiriyoruz’ teması üzerine kurulan çalıştayda mevcut çalışma sistemlerini geliştirmeyi ve iyileştirmeyi hedefleyen oturumlar düzenlendi, 2023-2024 sezonu gelişim programları oluşturuldu, tüm katılımcılardan alınan geribildirimler ile etkileşimli bir karar süreci gerçekleştirildi. ES Voleybol Spor Kulübü Başkanı Sırma Üç, kapanış konuşmasında, "Geleceğe Smaç ekolünü hep birlikte geliştirmeli, faaliyet gösterdiğimiz illerde voleybol önderleri olmalıyız" dedi.

Konuk konuşmacı Sarper Günsal ise bisiklet sporundan örnekler vererek, sporun sosyal paylaşım ve bireysel mutluluk veren yönleri üzerinde durdu. İnsanların profesyonel sporcu olmasa bile uzun yıllar spor yapmaya devam etmelerinin altında yatan basit ama temel gerekçelerden bahsetti.

2015-2016 sezonunda Eczacıbaşı Spor Kulübü ve ES Voleybol Spor Kulübü işbirliği ile başlayan ve 2016-2017 sezonundan itibaren spor kulüplerinin işbirlikleri ile büyümeye devam eden Eczacıbaşı Geleceğe Smaç projesi kapsamında projenin ilk sezonundan itibaren her yıl düzenli olarak gerçekleştirilen çalıştay programlarında tüm Eczacıbaşı Geleceğe Smaç ekipleri bir araya gelirken; farklı eğitimlere, deneyimlere ve birikimlere sahip olan ekiplerin birlikte neler başarabileceği, belirlenen ortak hedeflere ulaşmak üzere uyum içinde nasıl çalışabileceği konusunda örnek bir model oluşturuyor.