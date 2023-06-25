Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası'nda Eczacıbaşı, Fenerbahçe'yi 25-14, 25-17 ve 25-16'lık setlerle 3-0 yenerek şampiyon oldu.

Eczacıbaşı Genç Kız Takımı, Türkiye şampiyonu oldu
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Silivri Kariyer
Silivri Kariyer

Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası’nda Eczacıbaşı, Fenerbahçe’yi 25-14, 25-17 ve 25-16’lık setlerle 3-0 yenerek şampiyon oldu.

2022-2023 Sezonu Genç Kızlar Türkiye Şampiyonası için 20-25 Haziran tarihleri arasında Samsun’da mücadele veren Eczacıbaşı Genç Kız Takımı tüm maçlarını set vermeden kazandı. 25 Haziran’da Tekkeköy Yaşar Doğu Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmada, Fenerbahçe’yi 25-14, 25-17 ve 25-16’lık setlerle 3-0 yenerek şampiyonluğunu ilan etti.