Eczacıbaşı ile Galatasaray depremzedeler için hazırlık maçı yaptı

Galatasaray Kadın Voleybol Takımı ile Eczacıbaşı Dynavit, depremzedeler için hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan müsabakayı, Ezcacıbaşı 3-0’lık skorla kazandı.

Kahramanmaraş’ta meydana gelen ve tüm Türkiye’yi derinden etkileyen deprem felaketi nedeniyle ara verilen Misli.com Sultanlar Ligi takımlarından Eczacıbaşı Dynavit ve Galatasaray Kadın Voleybol, hazırlık maçında karşılaştı. İki takım da sahaya “Geçmiş olsun Türkiye, yaralarımızı hep birlikte saracağız” pankartı ile çıktı. Maçtan elde edilen bilet geliri depremden etkilenen vatandaşlara bağışlanacak.

Eczacıbaşı Spor Salonu’nda oynanan maç 25-19, 25-22 ve 25-14’lük setlerle Eczacıbaşı Dynavit’in 3-0’lık üstünlüğüyle sona erdi.