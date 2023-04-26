Eczacıbaşı'nın Geleceğe Smaç projesi gerçekleşti

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün ES Voleybol işbirliği ile gerçekleştirdiği 14. Gelişim Takımları Turnuvası, 16-23 Nisan 2023 tarihleri arasında gerçekleşti.

Eczacıbaşı Spor Kulübü’nün ES Voleybol iş birliği’nde gerçekleştirdiği Gelişim Takımları Turnuvası mücadele dolu anlara sahne oldu. 2022-2023 sezonunda sayıları 2 bine varan Geleceğe Smaç lisanslı sporcularının bir araya gelmesini ve maçlar yapmasını hedefleyen turnuvalardan 14.’sü 16-23 Nisan tarihleri arasında Antalya’da, Nirvana Cosmos Sports Center’da 450 sporcunun katılımı ile düzenlendi. Yaşları 9-16 arasında değişen sporcular turnuva boyunca 5 maç yaptı. Sporcular, “Sahne Sırası Bizde” etkinliği kapsamında kendi gösteri gruplarını oluşturarak, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında sahne performanslarını sergilediler.

İlk turnuva, Ağustos 2022’de İstanbul’da performans takımları ile sezona hazırlık niteliğinde düzenlenirken, Kasım 2022’de Antalya’da, Ocak 2023’te İstanbul’da ve son olarak Nisan 2023’te Antalya’da Gelişim Takımları Turnuvası düzenlendi. Turnuvalara farklı yaş gruplarında ve farklı beceri düzeylerinde katılan sporcuların toplam sayısı bin 500’ü aşarken, farklı illerden gelen ekipler birbirleri ile tanışma şansı buldular.

Sezonun son gelişim takımları turnuvasında İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Eskişehir, Mersin, Muğla ve Tekirdağ’da bulunan farklı kampüslerden sporcular bir araya gelirken, bu turnuvaya katılmayan tek il Kocaeli oldu. Sezon sonuna yaklaşırken 10 ilde faaliyet gösteren Geleceğe Smaç takımlarının buluşacağı son organizasyonlar Mayıs ve Haziran aylarında düzenlenecek 2022-2023 Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonaları olacak.

Kampüslerin performans takımlarından; Midi Kızlar kategorisinde İzmir, Adana ve Mersin takımları ile Geleceğe Smaç projesinde işbirliği içinde hareket eden Eczacıbaşı Spor Kulübü ve ES Voleybol Spor Kulübü takımları buluşacak.

Küçük Kızlar kategorisinde ise Ankara, Muğla ve Mersin takımları ile Geleceğe Smaç projesinde işbirliği içinde hareket eden Eczacıbaşı Spor Kulübü ve ES Voleybol Spor Kulübü takımları mücadele edecek. Böylece Festival Voleybol Altyapılar Türkiye Şampiyonası’nda Midi Kızlar ve Küçük Kızlar kategorisinde 5’er takım yer alacak.

Turnuva 2015 yılından bu yana 6-18 yaş aralığında yaklaşık 15 bin öğrenciye ulaştı. 2022-2023 sezonunda 3 bine yakın voleybol okulu öğrencisi ve 2 bin yakın lisanslı sporcu ile toplamda 5 bine varan öğrenci sayısı ile antrenmanlara devam ediyor.