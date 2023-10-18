Eczacıbaşı Spor Kulübü'nün altyapı takımları, yoluna kayıpsız devam ediyor

Türk voleyboluna sayısız sporcu kazandıran ve Türkiye’nin en saygın altyapılarından birine sahip olan Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapı takımları haftayı namağlup kapattı. Turuncu beyazlılar; 2. Lig, Genç Takım, Yıldız A Takım, Yıldız B Takım, Küçük Takım ve Midi Takım’da şu ana kadar yaptığı tüm maçları kazandı.

Eczacıbaşı Spor Kulübü altyapı takımları, zirve yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2. Lig’de mücadele eden Eczacıbaşı B Takımı, deplasmanda Beylikdüzü Voleybol’u 3-0 yendi. C Grubu’nda yoluna devam eden Eczacıbaşı Genç Takım ise Milan Atletik’i 3-0 ile geçti. Yıldız A Takım, ÜNSPED’i 3-0 yenerken, Yıldız B Takım da evinde oynadığı Tuzla Rekor maçını 3-1 kazandı. Küçük Kızlar’da Fenerbahçe’yi 3-0 ile geçen Eczacıbaşı Spor Kulübü’nde Midi Takım ise İstanbul BBSK’yı 3-0 yendi.

Eczacıbaşı 2. Lig Takımı, 22 Ekim Pazar günü saat 15.00’te Sarıyer Belediyespor’la karşılaşacak. Mücadele, TVF 50. Yıl Deniz Esinduy Voleybol Salonu’nda oynanacak.