Eczacıbaşı, Tijana Boskovic ile sözleşme yeniledi

Eczacıbaşı Dynavit, 8 yıldır turuncu-beyazlı formayı giyen yıldız voleybolcu Tijana Boskovic ile sözleşme yeniledi.

Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı Dynavit, 2015 yılında kadroya dahil edilen Tijana Boskovic ile sözleşme yenilediklerini duyurdu. Tijana Boskovic’in çok özel bir oyuncu olduğunu söyleyen Eczacıbaşı Spor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Erdal Karamercan, "Kulübümüzün bir sembolü haline gelen Tijana Boskovic ile sekizinci yılımızı tamamladık ve önümüzdeki dönem için de birlikte devam kararı aldık. Kendisi dünyanın en değerli ve özel voleybolcularından biri. Tijana ile önümüzdeki dönemde de devam ediyor olmamız bizleri çok mutlu ediyor. Umuyoruz ki birlikteliğimiz uzun yıllar devam eder ve birçok şampiyonluğun altına birlikte imza atarız" diye konuştu.

İmza sonrası düşüncelerini paylaşan Tijana Boskovic ise, "Eczacıbaşı ile yolculuğumun devam etmesinden dolayı çok mutluyum. Tüm isteklerimizi yerine getirmek ve en büyük kupaları kazanmak için çok büyük bir arzum var. Bu ekibe inanıyorum ve başarı için hep birlikte, her zaman elimizden gelenin en iyisini yapacağımızı umuyorum" dedi.

Eczacıbaşı’nın takım kaptanlığını da yapan 25 yaşındaki Sırp voleybolcu, 8 yıldır formasını giydiği takımıyla birçok başarıya imza attı.