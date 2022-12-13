Eda ve Metin Özülkü çifti Üsküdar'da 90'lar rüzgarı estirdi

Kültür ve sanat etkinlikleri ile birbirinden değerli isimlerin vatandaşla buluşmasına öncülük eden Üsküdar Belediyesi 90’lı yılların son temsilcilerinden Eda ve Metin Özülkü çiftini Üsküdarlılar ile buluşturdu. Renkli anların yaşandığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Vatandaşlar sahnelerin sevilen çiftinin şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Üsküdar Belediyesi, kültür ve sanat dünyasının yaşayan efsanelerinden Eda ve Metin Özülkü çiftini Üsküdarlılar ile buluşturdu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde düzenlenen konserde Eda Özülkü ile Metin Özülkü 90’lardan bugüne uzanan geniş repertuvarlarıyla vatandaşlara nostalji dolu bir akşam yaşattı. Renkli anların yaşandığı konsere vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi. Metin Özülkü eşi Eda Özülkü ile seslendirdiği şarkılar öncesinde şarkılarının hikayelerini vatandaşlar ile paylaştı. Vatandaşlar sahnelerin sevilen çiftinin şarkılarına eşlik ederek doyasıya eğlendi.

Eda Özülkü ve Metin Özülkü çiftine çiçek takdimi için sahneye çıkan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Çok özel isimler, çok özel sanatçılar. Her şey önce çok örnek bir aile, anne, baba. Yıllara meydan okuyan muazzam bir birliktelik. Eserleri, besteleri, şarkıları, sahnedeki takipçileri ile olan güzel diyalogları muhteşem. Allah sağlıklı nice güzel ömürler versin” dedi.

Konsere katılan Keziban Karaca, “Çok beğendiğimiz ve sevdiğimiz sanatçılar onun için canlı olarak görmek istedik. Üsküdar Belediyesi’nden de çok memnunuz çok güzel etkinlikler oluyor. Beğenerek takip etmeye çalışıyoruz. Teşekkür ederim” dedi.

Konsere katılan Özlem Savat, “Eda ve Metin Özülkü çiftini çok beğenerek izlerim ve takip ederim. Beğenmemin sebeplerinden bir tanesi yıllardır çok örnek bir çift. Çok Uyumlular, müziklerini ve şarkılarını da seviyorum. Zaten tarzım onlara yakın, severek koşa koşa geldim. Böyle sevdiğimiz sanatçılar geldiğinde koşa koşa geliriz çok güzel” dedi.