Edebiyatın kalbi Bursa'da atıyor

Bursa’nın kültürel hayatına yeni bir soluk getiren Osmangazi Kitap Fuarı, Osmangazi Meydanı’nda kitapseverlerle buluştu. Osmangazi Belediyesi ve Yayıncılar Kooperatifi (YAYKOOP) iş birliğiyle düzenlenen fuar, 9 Kasım’a kadar sürecek.

Açılış törenine Bursa Milletvekilleri Hasan Öztürk ile Selçuk Türkoğlu, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, yerel yöneticiler, yazarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende konuşan Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, fuarın edebiyatı, sanatı ve özgür düşünceyi destekleyen bir platform olacağını vurguladı.

Açılış gününde sevilen yazar Tuna Kiremitçi’nin katılımıyla gerçekleşen söyleşi büyük ilgi gördü. Katılımcılar, yazarla sohbet etme ve kitaplarını imzalatma fırsatı buldu. Yüzlerce vatandaş hayranı oldukları yazarlara kitap imzalatabilmek için stantların önünde kuyruk oldu.

Açılışın ardından söyleşiler, imza günleri, çocuk atölyeleri ve müzikli etkinlikler gibi birçok kültürel aktivite kitapseverlere keyifli dakikalar yaşattı. Her yaştan ziyaretçiye hitap eden fuarın, Bursa’nın edebiyatla buluştuğu önemli bir merkez haline geldi.

Kurdele kesimi sonrası tek tek kitap stantlarını gezen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Belediye tarafından yapılan Bursa’ya özgü süt helvası tepsilerinin başına geçip açılışa gelen kitapseverlere süt helvası ikram etti.

Vatandaşlarla bol bol sohbet eden Aydın, fuara katılan bir karikatüriste kendisinin resmini çizdirdi.

Birincisi düzenlenen kitap fuarını geleneksel hale getireceklerinin altını çizen başkan Aydın, "Bundan sonra artık devamlı burada Osmangazi’de 1 milyona yakın vatandaşlarımızı, gençlerimizi ve çocuklarımızı kitapla buluşturmak istiyoruz. Konjonktürel olarak hem ülkemize hem de dünyamıza baktığımızda cehaleti yenmenin bir tek yolu var kitap ve eğitim. Bu yol çocuklarımızı ve gençlerimizi çok küçük yaşlarda buna alıştırmaktan geçiyor. Kelimelerin gücü bilginin aydınlığı ve edebiyatın birleştirici ruhu bizi daha adil daha bilinçli daha umutlu bir dünyaya taşır ve benliğimize nefes olur" dedi. Başkan Aydın kitap fuarı boyunca 80 den fazla yayın evi, 156 yayın evi markası, 60 yazar, 40 keyifli söyleşiyle vatandaşların keyifli zaman geçirmesi için her türlü organizasyonu hazırladıklarını sözlerine ekledi.