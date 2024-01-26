Edebiyatın kalbi Esenler 'de atıyor

Esenler’de 4’üncü kez düzenlenen Öykü Günleri’in açılışında konuşan Yazar Hatice Bildirici, “Selim İleri birçok metinde babasına mektup yazmış gibi. Oda aslında içten içe babası ile kuramadığı yakınlığı dile getiriyor. Bence Selim İleri Türk Edebiyatı’nın Kafka’sıdır” dedi.

Esenler Belediyesi, “İstanbul Öyküleri” temasıyla bu yıl 4’üncü kez “Esenler Öykü Günleri”ne ev sahipliği yapıyor. 27 Ocak’a kadar devam edecek program, Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen oturum ile başladı. Esenler Öykü Günleri’nin bu yılki onur konuğu ise Türk edebiyatının usta isimlerinden edebiyatçı-yazar Selim İleri olarak seçildi. Açılışa rahatsızlığı nedeniyle katılamayan ileri düzenlenen oturumda anlatıldı. Oturumun moderatörlüğünü yazar Funda Özsoy Erdoğan üstlendi. Oturumda “Selim İleri Öykülerinde Yalnızlık ve Dostluk Teması” başlığıyla yazar Hatice Bildirici ve “Selim İleri Öyküsünde Dil İşçiliği” başlığında ise yazar Fatih Baha Aydın edebiyatseverlerle bir araya gelecek.

“Bence Selim İleri Türk Edebiyetı’nın Kafka’sıdır”

Yazar Hatice Bildirici, “ Selim İleri’nin yazılarının ortak özelliği içerisinde hep yalnızlığın olmasıdır. Hikayenin kahramanı hep yalnızdır. Selim İleri birçok metinde babasına mektup yazmış gibi. Oda aslında içten içe babası ile kuramadığı yakınlığı dile getiriyor. Dostoyevski’nin, Kafka’nın Tanpınarın, Oğuz Atay’ın derdi de babası ile doğru bağı kuramayan, babasından onayı alamayan, bir türlü hayallerdeki genç olamamaktır. Bunlar Selim İleri’nin de temel derdidir. Bence Selim İleri Türk Edebiyatı’nın Kafka’sıdır. Yüze yakın eseri vardır. Ama mutlaka bir yerden başlanması gerekiyordur” dedi.

4. Esenler Öykü Günleri ayrıca uzun süredir işgal altındaki Gazze’de yaşananlar dolayısıyla “Filistin Öyküleri” temalı bir oturuma da ev sahipliği yapacak. 4. Esenler Öykü Günleri kapsamında “Sevmek Zamanı” film gösterimi ile “Senin Annen Bir Melekti Yavrum” adlı tiyatro gösterimi yapılacak. Program, Selin Yücesoy’un, “İstanbul Şarkıları” konseri ile sona erecek.