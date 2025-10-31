Edebiyatın kalbi Osmangazi'de atacak

Osmangazi Belediyesi, bu yıl ilk kez düzenleyeceği Osmangazi Kitap Fuarı ile edebiyatın büyülü atmosferine ev sahipliği yapacak. Fuar, 1-9 Kasım tarihleri arasında Osmangazi Meydanı’nda

kitapseverlerle buluşacak.

"Edebiyatın Kalbi, Osmangazi" sloganıyla yazarları, yayınevlerini, sanatçıları ve binlerce okuru aynı çatı altında bir araya getirecek fuar, dokuz gün boyunca Bursa’nın kültür hayatına yeni bir soluk kazandıracak. Söyleşilerden imza günlerine, müzikli etkinliklerden çocuk atölyelerine kadar zengin bir içerikle hazırlanan etkinlik, her yaştan edebiyat tutkununa hitap edecek.

Yalnızca kitapların değil, düşüncenin, sanatın ve özgür ifadenin de buluşma noktası olacak Osmangazi Kitap Fuarı’nın ilk günü, Tuna Kiremitçi’nin müzikli söyleşisiyle başlayacak. Saygı Öztürk’ün imza günü ile devam edecek etkinlikte Sinan Meydan, Nermin Bezmen ve Serhan Asker gibi değerli isimler de sevenleriyle buluşacak. Renkli görüntülere sahne olacak organizasyon, tüm Bursalılara adeta kültür şöleni yaşatacak.