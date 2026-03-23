Edebiyatın yeni kalemleri Esenler'de yetişecek

Esenler Belediyesi, Türk edebiyatına nitelikli kalem erbapları kazandırmak amacıyla "Esenler Edebiyat Akademisi"ni meraklılarıyla buluşturuyor. Esenler Edebiyat Akademisi kapsamında düzenlenecek eğitimlerde, yazarlık serüvenine adım atmak isteyen katılımcılar alanında uzman isimler eşliğinde kendilerini geliştirme imkânı bulacak. Şiirden denemeye, kurmacadan çocuk edebiyatına kadar geniş bir yelpazede eğitim imkânı sunacak akademi, katılımcılara çok yönlü bir gelişim alanı oluşturacak. 16-40 yaş aralığındaki katılımcılara açık olan atölyelerde, yalnızca teorik bilgiyle sınırlı kalınmayarak uygulamalı çalışmalarla yazarlık becerileri pekiştirilecek. Atölye çalışmaları boyunca metin üretimi, okuma, analiz ve geri bildirim süreçleriyle katılımcıların kendi yazı dilini oluşturmasına katkı sağlanacak.

Her güne farklı bir atölye

Akademi kapsamında düzenlenecek atölyelere katılmak isteyen adaylar, çevrim içi başvuru sürecinin ardından değerlendirmeye alınacak. Uygun görülen adaylar önce çevrim içi, ardından yüz yüze mülakatlara davet edilecek. Katılımcıların yalnızca bir atölyeye başvurabileceği programda, eğitimlere düzenli katılım zorunlu tutulacak. Programda haftanın her günü farklı bir atölye gerçekleştirilecek. Pazartesi günleri Ercan Yılmaz ile "Şiir Atölyesi", salı günleri Erhan İdiz ile "Etimoloji Atölyesi", çarşamba günleri Yağız Gönüler ile "Deneme Atölyesi", perşembe günleri Naime Erkovan ile "Kurmaca Atölyesi" ve cuma günleri Feyza Kartopu ile "Çocuk Edebiyatı Atölyesi" düzenlenecek.

Tüm atölyeler Dr. Kadir Topbaş Kültür Sanat Merkezi’nde 18.00-20.00 saatleri arasında yapılacak.

"Ustalarla Buluşma" etkinlikleri düzenlenecek

Program kapsamında ayrıca "Ustalarla Buluşma" etkinlikleri de düzenlenecek. Etkinlik takvimine göre; 13 Nisan’da Beşir Ayvazoğlu, 17 Nisan’da Gülten Dayıoğlu, 30 Nisan’da Ömer Lekesiz, 6 Mayıs’ta Mehmet Samsakçı ve 12 Mayıs’ta Hayati Develi edebiyatseverlerle buluşacak. Dış katılımcılara da açık olacak etkinlikler için gezi rotası oluşturulacak.

Son başvuru tarihi 25 Mart

30 Mart-22 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilecek olan 8 haftalık program için son başvuru tarihi 25 Mart.