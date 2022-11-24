Edebiyatseverler Kedili Tekke'de buluştu

Osmangazi Belediyesi’nin tarihi ve kültürel mirası yeniden ayağa kaldırma adına en önemli projelerinden olan Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nde, ‘Hikaye Okumaları’ ile ‘Genç Şairlerle Başbaşa’ programları düzenlendi.

Muradiye Mahallesi’nde 16’ncı yüzyılda Şeyh Ahmet tarafından yaptırılan ve sahiplerinin kedi beslemesi nedeniyle ‘Kediler Tekkesi’ olarak anılan tarihi bina, kısa sürede okuyucuların gözde mekânı haline geldi. Bunun yanı sıra ilmin tecrübeyle harmanlandığı; çayın, kahvenin ve sohbetin anlam bulduğu kıraathanenin sevimli maskotları vatandaşlar tarafından çok sevildi.

Açıldığı günden bu yana özellikle kitap okuma etkinlikleriyle öne çıkan Kedili Tekke’de son olarak ‘Hikaye Okumaları’ ve ‘Genç Şairlerle Başbaşa’ programları düzenlendi. Bursalı edebiyatseverlerin yoğun ilgi gösterdiği Hikaye Okumaları’nda yazar Ali Işık ‘Üç Günlük Dünyanın İkinci Günü’, Genç Şairlerle Başbaşa’da ise Abdulhalik Aker ‘Şehrin Şarklısı’ kitabı üzerine söyleşi gerçekleştirdi. Sohbet tadında geçen etkinlik sonunda katılımcıların kitaplarını imzalayan Aker ile Işık, böylesine önemli bir programa ev sahipliği yapan Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar’a teşekkür etti.

Kedili Tekke Millet Kıraathanesi’nin sosyal ihtiyaca cevap verdiğini söyleyen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, “Mesnevi Okumaları, Tefsir Okumaları, Genç Şairlerle Başbaşa ve Hikaye Okumaları yapılan merkezimiz, kısa sürede hemşehrilerimiz tarafından büyük ilgi gördü. Burası, milli kültürümüzün ve misafirperverliğimizin yaşatıldığı bir mekân oldu. Etkinliklerimiz yıl boyunca aralıksız devam edecek. Osmangazi Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü’müzün sosyal medya hesaplarını takip ederek, programlarımızdan haberdar olabilirsiniz. Kedili Tekke, 7’den 77’ye tüm okuyucularını bekliyor” dedi.