Fenerbahçeli futbolcu Edin Dzeko, “Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar, ben de bunun için buradayım" dedi. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluk hasretine de değinen Bosnalı yıldız, “Şampiyonluk istiyorsanız nitelikli oyuncularınız olmalı” diye konuştu.

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe’de yeni transferlerden Bosnalı futbolcu Edin Dzeko, idman öncesi açıklamalarda bulundu. Sarı-lacivertli ekipteki ilk izleniminin pozitif olduğunu dile getiren Edin Dzeko, “En önemlisi de en iyisini ortaya koymak adına birlikte sıkı şekilde çalışıyor olmamız. Bunu başarmak istiyoruz. Kısa süre içinde sezon başlamış olacak. Takım bana göre hemen hemen hazır. Gelen yeni oyuncular var. Henüz yüzde 100 hazır değiller ama bir hafta içerisinde tam olarak hazır hale geleceğiz” açıklamalarında bulundu.

“Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar”

Edin Dzeko, Bosna haklının Türkleri çok sevdiğini ifade ederek, “Kulüp televizyonunda da bunu söyledim, bizler kardeşiz. Fenerbahçe ile ilk görüşmem 2 sene önceydi. Çok fazla konuştuk karşılıklı olarak, güzel sohbetler gerçekleştirdik ama maalesef o dönemde transferim gerçekleşmedi. İnter’le hemen hemen transferim gerçekleşmişti ve bu nedenle buraya transferim olmadı. Ancak şu anda buradayım. Fenerbahçe taraftarları hem bana hem eşime, sosyal medyadan güzel mesajlar gönderdi. Görüşmelerimizde Fenerbahçe’nin ligi ne kadar kazanmak istediğini konuştuk. Fenerbahçe gibi büyük bir camianın ligde uzun süre şampiyon olamamış olması güzel değil. Fenerbahçe her zaman şampiyonluk için oynar. Ben de bunun için buradayım. Benim için burada olmak büyük bir rekabet. Fenerbahçe çok büyük bir camia, bunu hak ediyor” şeklinde konuştu.

“Eleştiriler işimizin parçası”

Bosnalı futbolcu, eleştirilerin işlerini parçası olduğunu ifade ederek, “Saha içinde iyi olduğumuzda, hakkınızda iyi şeyler söylenir. Kötü oynayınca kötü eleştiriler gelir. Bunlar normal. Eleştiri saha içindeyse bu iyi bir şey ama eleştiri aileyi kapsıyorsa, bu iyi bir durum değil. 18 yaşında ben de hatalar yapmıştım, o zamanlar gençtim. Hala mükemmel olmayabilirim. Hala en iyisini isteyen birisiyim. Aynı motivasyona sahibim. Eleştiri iyidir çünkü iyi oynadığınızı düşündüğünüzde, bu eleştirilerden bir şeyler çıkarabilirsiniz. Beni en çok eleştiren kişi babamdır. Ben her ne kadar iyi oynadığımı düşünsem de, babam tam tersini bana söyleyebiliyor. Yapılan her pozitif ve negatif eleştiriden bir şeyler öğrenebiliyorsunuz” dedi.

“Önemli olan hızlı şekilde adapte olmak”

Dzeko, sistemin kendisi için çok büyük bir sorun teşkil etmediğini dile getirerek, ”Benim hızlı şekilde istenileni yerine getirmem gerekiyor. Tek forvet de oynadım, çift forvet de oynadım. Önemli olan hızlı şekilde adapte olmak. Hangi pozisyonda oynadığım benim için çok büyük bir sorun değil. Takımın oyun sistemi önemli değil, bazen tek oynarsınız, bazen 3 forvet oynarsınız. Önemli olan benim yaptıklarım” diye konuştu.

“Takım olarak beraber hareket etmeliyiz ve tek bir hedefe yoğunlaşmalıyız”

Fenerbahçe’nin çok uzun süredir şampiyonluk yaşayamadığını kaydeden Dzeko, “Ama hem kulüp hem de başkanımız bu durumu değiştirmek için elinden geleni ortaya koyuyor. En önemli konu mantalite. Rakibe bunu kabul ettirebilmeniz için savaşmanız gerekiyor. Sadece futbolcular değil, taraftarların da aynı düşünceyle hareket etmesi gerekiyor. Biz futbolcuların limitlerini zorlamak adına onların desteklerini her zaman hissetmemiz gerekiyor. Bazen iyi performans ortaya koyamayabiliriz, bu noktada özellikle genç oyuncular için taraftar desteği çok önemli. Maçlar 90 dakika sonunda kazanılıyor, 45 dakikada sonunda maç bitmiyor. Maç bitene kadar destek vermeleri çok önemli. Takım olarak kompakt olmalıyız, beraber hareket etmeliyiz ve tek bir hedefe yoğunlaşmalıyız. Bunun için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Taraftarlara şunun sözünü verebilirim; sahada elinden geleni veren bir Fenerbahçe olacak” ifadelerini kullandı.

“Takımıma atacağım gollerle yardımcı olmak istiyorum”

Fenerbahçe’de bireysel istatistiklerini artırmak için bulunduğunu belirten Dzeko, “Bu yeni rekabette olmak çok büyük bir onur ve motivasyon. Ben de takımım için elimden gelen her şeyi ortaya koyacağım. Benim ana hedefim bu. Takımıma atacağım gollerle yardımcı olmak istiyorum. Yapabileceklerimle yardım sunarak, katkı sağlamak istiyorum. Hocamızla bireysel görüşmeler yapıyoruz. Benim ne yapmamı istiyorsa, neye ihtiyaç duyuyorsa bunu yapmak için hazır olduğumu kendisine söyledim” dedi.

“Umarım sezon sonunda mutlu oluruz”

Dzeko, Boliç’i ve e Baliç’i iyi bir şekilde hatırladığını ifade ederek, “Onların Fenerbahçe’de oynadıklarını biliyorum. Baliç, Real Madrid’e transfer olmuştu. Aynı zamanda milli takımda da yardımcı antrenörlük yapıyordu. Onların gösterdiği performanslar gibi bir performans gösterebilirim. Fenerbahçe gibi büyük bir kulübün kaptanı olmak harika bir durum. Bazen sert, bazen normal bir kaptanlık yapabilirim saha içinde. Ben her zaman normal karakterde birisiyim. Ama kaybettiğimiz zamanlarda fazla agresif olabilirim. Biz futbolcuların mental anlamda rahat olduğu dönemler olabilir. Ama her zaman konsantre ve dikkatli olmanız gerekiyor. Ligi kazanmak istiyorsanız, bu durum derbilerden geçmiyor. Her maçın önemini bütün oyuncular bilmeli. Bazı futbolcular oynamadıkları zaman mutsuz olabilirler. Ama biz bir takımız ve bunun bilincinde hareket etmeliyiz. Hocamız bizimle yaptığı toplantılarda, önce birbirimize, sonra rakiplerimize saygı duyacağımızı, ama kalitemizi de ortaya koymamız gerektiğini söylüyor. Birlikte kompakt şekilde hareket edersek başarı gelecektir. Umuyorum sezon boyunca böyle devam ederiz ve sezon sonunda mutlu oluruz” şeklinde konuştu.

“Şampiyonluk istiyorsanız nitelikli oyuncularınız olmalı”

Fenerbahçe’ye gelişinin çok hızlı olduğunu kaydeden Dzeko, “İyi bir anlaşma sağladık. Mükemmel zamanlamayla transfer gerçekleşti. Benim istediğim şey, Fenerbahçe’nin istediği şeydir. Başkanımız bu yıl kaliteli oyuncuları transfer etti. Bu da çok önemli bir oyun. Şampiyonluk istiyorsanız nitelikli oyuncuların olması lazım. Başka isimler de takıma katılabilir. Burada önemli olan takım olarak hareket etmek. Çok hızlı şekilde adapte oluyoruz. Buradaki Türk oyuncuların ve personellerin etkisi çok büyük. Fenerbahçe’ye gelmeden önceki ruh halime göre çok daha pozitif olduğumu söyleyebilirim buraya karşı” şeklinde konuştu.