Edin Dzeko, 14. golüne ulaştı

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Sivasspor maçında attığı gollerle Süper Lig’de gol sayısını 12’ye çıkarırken, bu sezonki 14. golüne ulaştı.

Trendyol Süper Lig’in 14. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 4-1 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette önemli rol oynarken 3 maç aranın ardından gol sevinci yaşadı. 37 yaşındaki futbolcu, 68. dakikada takımının 3. golünü atarken, 75. dakikada ise Tadic’in asistinde çok şık bir vuruş yaparak fileleri havalandırdı. Dzeko, Süper Lig’deki 14 maçın tamamında forma giyerken 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 14’e yükseltti. Öte yandan Dzeko, ligde gol krallığında yeniden zirveye yerleşti.

Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.