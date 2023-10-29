Edin Dzeko'dan ilk hat-trick

Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Pendikspor maçında sarı-lacivertli forma ile ilk kez hat-trick yaparken, ligdeki gol sayısını da 10'a çıkardı.

Edin Dzeko'dan ilk hat-trick
Editör
EditörEditör
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
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Proline
Proline

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Pendikspor maçında sarı-lacivertli forma ile ilk kez hat-trick yaparken, ligdeki gol sayısını da 10’a çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette 3 kez fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı. Bosna Hersekli forvet, Pendikspor maçında 65, 77 ve 87. dakikalarda golleri atan isim oldu.

Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman
Cedi Osman

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki 10 maçta da forma giyerken ayrıca 2 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12’ye yükseltti.

Sezon başı takıma dahil olan Dzeko, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.