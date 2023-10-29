Edin Dzeko'dan ilk hat-trick

Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Pendikspor maçında sarı-lacivertli forma ile ilk kez hat-trick yaparken, ligdeki gol sayısını da 10’a çıkardı.

Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Fenerbahçe, deplasmanda karşılaştığı Pendikspor’u 5-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette 3 kez fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 4 lig maçında gol sevinci yaşadı. Bosna Hersekli forvet, Pendikspor maçında 65, 77 ve 87. dakikalarda golleri atan isim oldu.

37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’deki 10 maçta da forma giyerken ayrıca 2 kez asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 12’ye yükseltti.

Sezon başı takıma dahil olan Dzeko, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yapma başarısı gösterdi.

Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 90 dakika sahada kaldı.