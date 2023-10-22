Edin Dzeko, Süper Lig'de gol sayısını 7'ye çıkardı
Fenerbahçe'nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Hatayspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 7'ye çıkardı.
Fenerbahçe’nin Bosna Hersekli forveti Edin Dzeko, Hatayspor maçında attığı golle ligdeki gol sayısını 7’ye çıkardı.
Trendyol Süper Lig’in 9. haftasında Fenerbahçe, sahasında karşılaştığı Hatayspor’u 4-2 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerin kaptanı Edin Dzeko, alınan galibiyette fileleri havalandırmayı başarırken, üst üste 3 lig maçında gol sevinci yaşadı.
Bosna Hersekli forvet, Hatayspor karşısında 39. dakikada takımın 3. golünü kaydeden isim oldu.
37 yaşındaki futbolcu, Süper Lig’de 9 lig maçında da forma giyerken, 2 kez de asist yaptı. UEFA Avrupa Konferans Ligi elemelerinde de 2 golü bulunan Dzeko, bu sezonki gol sayısını 9’a yükseltti.
Mücadeleye 11’de başlayan Edin Dzeko, 75. dakikada yerini Umut Nayir’e bıraktı.