Edirne AFAD gönüllüleri Hatay'da enkaz altındaki 2 vatandaşı sağ kurtardı

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Hatay'da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Edirne AFAD gönüllüleri, enkazdan 2 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

Edirne AFAD gönüllüleri Hatay'da enkaz altındaki 2 vatandaşı sağ kurtardı
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sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta
sina pırlanta

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında Hatay’da arama kurtarma faaliyetlerine katılan Edirne AFAD gönüllüleri, enkazdan 2 vatandaşı sağ olarak kurtardı.

Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen deprem sonrasında kısa sürede harekete geçerek Hatay’ın İskenderun ilçesine ulaşan Edirne AFAD gönüllü ekipleri, 2 vatandaşa sağ olarak ulaştı. Vatandaşların kurtarılma anı saniye saniye kameralara yansıdı.