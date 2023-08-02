Edirne artık kendi asfaltını üretecek

Edirne’de köy yolarındaki asfaltlama çalışmalarını inceleyen Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Eyyüp Batuhan Ciğerci, "İnşallah eylül ayı itibarıyla artık asfaltımızı Edirne İl Özel İdaresi olarak biz üreteceğiz ve köylerimizi sıcak asfaltla buluşturacağız" dedi.

Asfaltlanan köy yolarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, Edirne’de eylül ayından itibaren Havsa ilçesindeki şantiyede kendi asfaltlarını üretecekleri müjdesini paylaştı. Önümüzdeki senelerden itibaren yılda 100 kilometreden fazla sıcak asfalt yapmayı hedeflediklerini aktaran Ciğerci, KÖYDES programı çerçevesinde ise 8 ilçe ve 253 köyde 132 bin metrekare kilit parke taşı yaptıklarını belirtti. Edirne il merkezi ve Üyüklütatar ile Karakasım köylerini birbirine bağlayan 10 kilometrelik beton yol yapım çalışmalarında da sona doğru yaklaşıldığı ifade edildi. Çalışmaların tüm hızıyla sürdüğünü aktaran Ciğerci, hem kullanışı, hem konforu açısından beton yolun Edirne’ye önemli bir kazanım olacağını ifade etti.

"Köylerimizi sıcak asfaltla buluşturacağız"

Edirne Vali Yardımcısı Eyyüp Batuhan Ciğerci, "Üyüklütatar, Karakasım ve il merkez yolu bağlantı noktasında beton yol çalışmamızı inceliyoruz. Beton yolda bu yıl il özel idaresi yatırım programına 15 kilometre yola yer vermiştik. Bu son etaptan bir önceki etap. Bu yol yaklaşık toplamda Karakasım yolu bağlantısıyla birlikte 10 kilometre, geçen yıl 6 kilometresini tamamlamıştık. Bu yıl da 4 kilometresini tamamlayıp yolumuzu Karakasım ile il yolu bağlantısına tamamlamış olacağız. Gerçekten hem kullanışı hem konforu ve uzun yıllar dayanması yönünden beton yol Edirne’mize önemli bir kazanım olduğunu düşünüyoruz. İpsala’da Tevfikiye köyünde asfalt çalışmamıza devam ediyoruz. Toplamda yaklaşık 95 kilometre asfalt planladık bu yıl. Bu yıl yine keza stabilize programlarımız, yine bakım programlarımız, sahil yollarındaki bakım programlarımız devam ediyor. Geçen yıl biliyorsunuz yine sizlerle birlikte beton yolun avantajlarından bahsetmiştik. Bu yıl da yine yatırım programımıza beton yolu almış olduk. Edirne İl Özel İdaresi olarak Havsa şantiyemizde sıcak asfalt plenti kuruyoruz. İnşallah eylül ayı itibariyle artık asfaltımızı Edirne İl Özel İdaresi olarak biz üreteceğiz ve köylerimizi sıcak asfaltla buluşturacağız. Yaklaşık ilk etapta bu yıl içerisinde bir 35-40 kilometrelik bir planlama yapıp, sıcak asfaltla hemen eylül ayında köylerimizi buluşturmayı planlıyoruz. İnşallah önümüzdeki yıldan itibaren köylerimizin yol anlamında niteliğini arttırmaya, senede belki 100 kilometreden yukarıya bir sıcak asfalt planlamayı düşünüyoruz. KÖYDES programımızda bu yıl 8 ilçemiz ile merkez ilçemizdeki köylerimizin toplamda 253 köyümüze 132 bin metrekare kilit parke taş yapmış olduk. Keza 2023 KÖYDES programımız da yüzde 90 seviyelerinde, sona gelmiş bulunmakta. Özel İdare yatırım programımızdaki yol uygulamalarımız da yaklaşık yüzde 80’ler civarında. İnşallah bu ayın sonu itibariyle yatırım programımızı tamamlayıp vatandaşlarımızın kullanımına, hizmetine açmayı planlıyoruz" dedi.